Ронский ледник подает SOS

Аномальная жара, царившая минувшим летом в Европе, значительно ускорила процесс таяния ледников. Участь "снегурочки" постигла и один из самых больших в Швейцарских Альпах Ронский ледник, расположенный на востоке кантона Валле. Защищающий глетчер снежный покров исчезает буквально на глазах. Туристы, посещающие пещеру, вырубленную в леднике, видят как с ее стен стекает вода. Объясняет эксперт Кристоф Ламбьель из Университета Лозанны:

"Пока на леднике есть снег, сам ледник не тает. Тает именно снег. Но с того момента, как снег "уходит" со льда, начинает таять лед. Он перестает формироваться. Просто не из чего. (Для образования ледников необходим снежный покров, который не успевал бы полностью растаять в летний период). Вот поэтому ледник находится в таком состоянии."

Чтобы Ронский ледник таял не так быстро, волонтеры покрывают его специальной изоляционной тканью. "Одеяло" защищает природное достояние Швейцарии от ярких солнечных лучей. Спасет ли это ледник покажет время. Но для ряда ледников помощь приходит слишком поздно. По словам Кристофа Ламбьеля, уже через 20 лет многие маленькие ледники исчезнут.

Что же касается Ронского ледника, за последние 140 лет он отступил на 1400 метров. Каждый жаркий день язык ледника сокращается на 10-12 сантиметров.