Шведские дизайнеры отправятся на форум Homo Faber

...Они тоньше яичной скорлупы, но на удивление прочны. Эти чашки сделаны из книжных листов. Автор - шведский дизайнер Сесилия Леви. В прошлом переплетчик и графический дизайнер, она начала эксперименты с бумагой в 2009 году и сегодня создает уникальные изделия в своей мастерской в шведскойй провинции. Сесилия ищет старые невостребованные книги и дает им вторую жизнь. В виде цветов, салфеток, посуды... Мастер работает в технике папье-маше, сохраняя очарование исходного материала - старых фолиантов.

Сесилия Леви, дизайнер: "Смотрите, вот здесь, внутри - посвящение. Оно меня очень тронуло, написано: "Ханне от любящего брата Джона".

Пятна на страницах, закладки, заломы - все это Сесилия обыгрывает в своем творчестве.