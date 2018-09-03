Шведские дизайнеры отправятся на форум Homo Faber

...Они тоньше яичной скорлупы, но на удивление прочны. Эти чашки сделаны из книжных листов. Автор - шведский дизайнер Сесилия Леви. В прошлом переплетчик и графический дизайнер, она начала эксперименты с бумагой в 2009 году и сегодня создает уникальные изделия в своей мастерской в шведскойй провинции. Сесилия ищет старые невостребованные книги и дает им вторую жизнь. В виде цветов, салфеток, посуды... Мастер работает в технике папье-маше, сохраняя очарование исходного материала - старых фолиантов.
Сесилия Леви, дизайнер: "Смотрите, вот здесь, внутри - посвящение. Оно меня очень тронуло, написано: "Ханне от любящего брата Джона".
Пятна на страницах, закладки, заломы - все это Сесилия обыгрывает в своем творчестве.
Сесилия Леви, дизайнер: "Я использую книги с 19 века до середины 20. И мне очень нравится, когда я вижу, что листы немного повреждены, я обыгрываю их особенности, это делает каждое изделие уникальным. Я не стараюсь использовать как можно больше красок. У меня своя палитра с опорой на изначальные цвета книги. Видите, я действительно обыгрываю особенности каждого листа, который беру в качестве исходника. И это позволяет вдохнуть жизнь в мои работы".
Сесилия выставляет свои работы и на родине, и за границей. Уникальные и нежные изделия шведского дизайнера отобраны для показа в рамках выставки Homo Faber в Венеции - этой престижной экспозиции ремесел, организуемой под патронатом Фонда Микеландежело.
Творчество Сесилии Леви - это новый взгляд на старые истории. Истории не менее захватывающие рассказывает поклонникам своего ремесла и другой шведский мастер. Карина Сол создает изделия из кожи, украшая их растениями и листьями, точнее их отпечатками.... Работы пользуются большим спросом у дорогих брендов.
В прошлом Карина изучала искусство, дизайн и занимались кожевенным делом. И однажды придумала собственную технику декора - не только радующую глаз, но и абсолютно экологичную.
Карина Сол, дизайнер: "Помню, я как-то осенью гуляла, шла по тропинке недалеко от моря и вдруг нашла лист невероятной красоты. Он был прекрасен до мельчайших деталей и линий. Я подумал, неужели такое совершенство нельзя сохранить каким-то образом? И тут у меня появилась идея - а что, если попытаться отпечатать это чудо природы на кожаную поверхность. Я принесла лист домой, сделала несколько попыток.... на то, чтобы отточить технику переноса отпечатков растений, у меня ушли годы".
Карина создала себе уникальный рабочий стол с ручным прессом. Она не использует химикатов, ее изделия абсолютно экологичны. Работа настолько кропотлива, что мастер может выполнить лишь ограниченное число изделий. Естественное несовершенство природных материалов - кожи и растений - делают дизайн неповторимым. Цветы и листья она собирает вместе с дочерью.
Карина Сол также покажет свои изделия на выставке Homo Faber в Венеции.