В воскресенье в Швеции состоятся парламентские выборы. Новая кампания — новые обвинения в адрес троллей и ботов. Аналитики сообщают, что за последние пару месяцев число взломаных и фейковых аккаунтов резко возросло.
Шведские тролли
Шведские тролли
Ряд СМИ вспомнили о российских «фабриках троллей» — однако к примеру эксперты агентства «Блумберг» считают, что об иностранном вмешательстве речь не идёт: уровень владения шведским в России совершенно недостаточен для организации столь масштабной кампании.
Служба государственной безопасности Швеции в официальном заявлении тем более не указывает возможные источники. Специалисты подтверждают рост активности, призывают сограждан критически относиться к источникам и сообщать соответствующим органам о подозрительных действиях в сети. В то же время спецслужба подчёркивает, что исход выборов надёжно защищён от вмешательства.
Причина подозрений — по опросам лидирует партия «Шведские демократы», которая деклалрирует антиммигрантскую политику. Среди европейских стран в Швеции больше всего мигрантов на душу населения.