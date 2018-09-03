"Чарли говорит" в Венеции

Аргентинский режиссер Пабло Траперо представил вне конкурса свою новую картину "Неподвижность".

Фильм рассказывает о двух сестрах, которые делят не только одну постель, но и мужчин. Они встречаются со своей матерью, которая посвящает их в тайны их прошлого времен военной диктатуры. Что бередит их раны, вспоминаются давно забытые обиды и ревность, и все это вкупе с поразительным сходством двух сестер.

Траперо в 2015 году выиграл «Серебряного льва» за свой фильм "Клан"

Криминальная драма "Чарли говорит" от режиссера "Американского психопата" Мэри Хэррон рассказывает об известном преступнике Чарльзе Мэнсоне, осуждённом на 9 пожизненных сроков за организацию ряда жестоких убийств, в том числе беременной жены режиссера Романа Полански Шэрон Тэйт. История Мэнсона, а также созданной им секты "Семья" представлена глазами юной аспирантки. По работе она сталкивается с тремя последовательницами кровавой секты, которые со временем осознают суть преступлений, к которым они причастны.