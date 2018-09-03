Во Франции начало нынешнего учебного года принесло еще одно новшество: министерство образования страны запретило пользоваться ученикам мобильными телефонами на территории школ. В исключительных случаях право разрешить воспользоваться мобильным, но только во время перемены отдано учителям и административному персоналу.
Мобильные телефоны в школах: запреты и разрешения
Мобильные телефоны в школах: запреты и разрешения
По мнению главы ведомства Жан-Мишеля Бланкера, решение было принято в интересах самих детей, взрослые руководствовались желанием их защитит от имеющегося насилия и травли в Сети.
Российская коллега французского министра Ольга Васильева несколько дней назад заявила, что поддерживает идею запрета мобильных телефонов в учебном заведении.
В Европе мобильные телефоны в школах запрещены на юге Германии в Баварии, в Италии ими разрешено пользоваться во время уроков в рамках учебного процесса. В Бельгии и в Великобритании этот вопрос решается в каждой школе отдельно, общего разрешительного или запретительного правила в этих странах не существует.