Срочная новость

Срочная новость

Иордания

"Нет денег - нет стабильности"

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"Нет денег - нет стабильности"

"Нет денег - нет стабильности"
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Внешнеполитическое ведомство Иордании заявило, что "сожалеет о решении Трампа прекратить финансирование агентства помощи палестинским беженцам".

МИД страны также предупредил, о "серьезных последствиях подобного шага для региональной стабильности".

В этом ближневосточном королевстве в настоящее время находится свыше двух миллионов палестинцев, которые зарегистрированы как беженцы.

О решении США прекратить помощь упомянутому ведомству ООН стало известно несколько дней назад, и эта новость сразу же вызвала протесты.

Со своей стороны Израиль подобный шаг поддержал.

Еще в январе США ассигновали на поддержку палестинских беженцев 60 млн долларов. В ближайшее время Вашингтон должен был выделить еще 65 миллионов долларов. Ежегодный американский взнос составлял 350 миллионов долларов - примерно треть всего бюджета этой организации.