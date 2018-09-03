Внешнеполитическое ведомство Иордании заявило, что "сожалеет о решении Трампа прекратить финансирование агентства помощи палестинским беженцам".
"Нет денег - нет стабильности"
"Нет денег - нет стабильности"
МИД страны также предупредил, о "серьезных последствиях подобного шага для региональной стабильности".
В этом ближневосточном королевстве в настоящее время находится свыше двух миллионов палестинцев, которые зарегистрированы как беженцы.
О решении США прекратить помощь упомянутому ведомству ООН стало известно несколько дней назад, и эта новость сразу же вызвала протесты.
Со своей стороны Израиль подобный шаг поддержал.
Еще в январе США ассигновали на поддержку палестинских беженцев 60 млн долларов. В ближайшее время Вашингтон должен был выделить еще 65 миллионов долларов. Ежегодный американский взнос составлял 350 миллионов долларов - примерно треть всего бюджета этой организации.