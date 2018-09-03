Венеция: фильм длиною в 50 лет

В Венеции под зрительские овации прошла премьера фильма культового режиссера Орсона Уэллса "Другая сторона ветра", вышедшего спустя 33 года после его смерти.

Работу над картиной Уэллс начал в далеком 1970 году, но так и не успел доснять. Причиной тому было отсутствие финансовых средств. Найти их и сделать наисложнейший монтаж с участием прославленного Боба Муравски удалось лишь спустя почти 50 лет.

В мае 2015 года режиссёры Уэс Андерсон и Ноа Баумбах объявили о начале компании по сбору $2 миллионов, необходимых для окончательного монтажа и выпуска фильма.

"В нашем распоряжении было 100 часов отснятого материала, что немного за 6 лет. Было страшно конечно, зная историю всех фильмов Уэллса, как их у него забирали и резали, губя всю его работу, и как он после всего чувствовал себя преданным. Именно поэтому мы проделали огромную работу и общались с людьми, работавшими с ним", - говорит Боб Муравски.

"Другая сторона ветра" рассказывает историю когда-то известного режиссера Ханнафорда, который после долгих лет в изгнании возвращается в родной Голливуд, чтобы снять инновационный фильм.

В картине Уэллс, не скрывая, высмеивал всю тогдашнюю киноиндустрию, за что и был обделен финансовыми средствами.

Фильм будет доступен на платформе Netflix в ноябре.