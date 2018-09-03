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Кыргызстан

Всемирные игры кочевников в Киргизии

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Всемирные игры кочевников в Киргизии

Всемирные игры кочевников в Киргизии
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В Киргизии на берегу озера Иссык-Куль стартовали третьи Всемирные игры кочевников.

В турнире принимают участие свыше двух тысяч атлетов из более чем 80 стран мира. В их числе представители Польши, Австралии, Индии, Индонезии, Ирана, России, Испании, Казахстана, Турции и других.

По традиции хозяйку игр - сборную Киргизии - на спортивную арену вывел глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Соревнования пройдут по 37 видам этноспорта: среди которых скачки на верблюдах, борьба на поясах, стрельба из лука, традиционные интеллектуальные игры и другие.

Поболеть за свои команды прибыли президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган), президент Казахстана (Нурсултан Назарбаев), премьер-министр Венгрии (Виктор Орбан), эмир ОАЭ и другие официальные лица и именитые гости.

Третьи Всемирные игры кочевников, которые проводятся раз в два года, на этот раз продлятся до 8 сентября. Предыдущие игры также проходили на территории Киргизии. В в 2020 году они впервые пройдут в Турции.