В Киргизии на берегу озера Иссык-Куль стартовали третьи Всемирные игры кочевников.
Всемирные игры кочевников в Киргизии
Всемирные игры кочевников в Киргизии
В турнире принимают участие свыше двух тысяч атлетов из более чем 80 стран мира. В их числе представители Польши, Австралии, Индии, Индонезии, Ирана, России, Испании, Казахстана, Турции и других.
По традиции хозяйку игр - сборную Киргизии - на спортивную арену вывел глава государства Сооронбай Жээнбеков.
Соревнования пройдут по 37 видам этноспорта: среди которых скачки на верблюдах, борьба на поясах, стрельба из лука, традиционные интеллектуальные игры и другие.
Поболеть за свои команды прибыли президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган), президент Казахстана (Нурсултан Назарбаев), премьер-министр Венгрии (Виктор Орбан), эмир ОАЭ и другие официальные лица и именитые гости.
Третьи Всемирные игры кочевников, которые проводятся раз в два года, на этот раз продлятся до 8 сентября. Предыдущие игры также проходили на территории Киргизии. В в 2020 году они впервые пройдут в Турции.