Беженец осуждён за убийство девочки

К 8,5 годам тюремного заключения приговорен беженец из Афганистана, признанный виновным в убийстве 15-летней девушки в небольшом немецком городке Кандель на границе с Францией.

Преступник признал вину и раскаялся в содеянном, однако говорил, что на момент убийства ему было 15 лет. Но эксперты доказали, что беженцу от 17 до 20 лет и срок он будет отбывать в обычной колонии.

Как установило следствие, в конце 2017 года мигрант проследовал за своей бывшей девушкой в магазин, где нанес ей 7 ножевых ранений, от которых она скончалась. Мотив преступления - ревность.

Это не первое убийство девушек-подростков в Германии, в котором обвиняют мигрантов. Два из них произошли в 2016 году в Майнце и Фрайбурге.

Вердикт оглашен на фоне демонстраций в городе Хемниц на востоке Германии, вызванных убийством местного жителя, в котором обвиняют двух беженцев из Ирака и Сирии.