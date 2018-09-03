Жители сектора Газа провели протесты, выйдя в море на рыбацких лодках.
Морские протесты в Газе
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Морские протесты в Газе
Израиль ограничил зону рыболовства тремя морскими милями от побережья Газы. Ограничения были связаны с запусками воздушных шаров из сектора Газа, которые вызывали пожары на территории Израиля.
Протестующие заявляют, что сектор Газа находится на блокадном положении более 10 лет. Израиль на это отвечает, что только таким образом он может себя защитить от группировки Хамас.
Сообщается о том, что вышедшие в море были встречены огнем, после чего вернулись на берег. Известно, что один человек был ранен.