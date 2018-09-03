ФИФА обделила Месси

Недавно покинувший мадридский "Реал" и перешедший в туринский "Ювентус" Роналду - пятикратный обладатель почетного звания. В составе испанского клуба португалец стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, из которых три раза подряд. Его уже теперь бывший одноклубник хорват Лука Модрич - впервые в тройке претендентов, но уже в качестве лучшего игрока прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Также впервые за награду футболиста года будет бороться египетский нападающий и игрок английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, впервые за 11 лет выведший свой клуб в финал Лиги чемпионов в этом году.

Примечательно, что на приз лучшему футболисту года по версии УЕФА также претендовали Роналду, Модрич и Салах. На прошлой неделе награду получил хорватский полузащитник. Главный сюрприз - отсутствие в обоих списках претендентов в этом году аргентинца Лионеля Месси, до этого 10 лет подряд входившего в тройку лучших.

Победителя объявят 24 сентября в Лондоне.