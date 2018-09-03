Халатность, как заявили власти, стала причиной пожара, в огне которого сгорел Национальный музей Бразилии, расположенный в Рио-де-Жанейро.
Музей сгорел, коллекция уничтожена
Сейчас воспроизводится:
Музей сгорел, коллекция уничтожена
СМИ страны со ссылкой на министра культуры заявляют, что "трагедии можно было бы избежать", если бы проект реорганизации музея был бы претворен в жизнь.
Два года назад бюджет учреждения был значительно секвестирован. Пожар произошел в воскресенье после закрытия , в результате ЧП люди не пострадали, но огонь буквально за минуты уничтожил практически всю коллекцию, насчитывавшую до 20 млн экспонатов.