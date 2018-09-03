Глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф провел в сирийской столице переговоры, в момент, когда армия официального Дамаска готовится к началу военной операции против последнего оплота повстанцев в Идлибе, ключевом районе на северо-западе страны, который находится под контролем сил, противостоящих Асаду.
Штурм Идлиба: Иран поддерживает Сирию
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Штурм Идлиба: Иран поддерживает Сирию
Зариф заявил, что Идлиб должен быть очищен, как он выразился, от "террористов".
Сообщается, что вопросы возможного будущего перемирия в Идлибе будут обсуждаться в грядущий четверг на трехстороннем саммите с участием Ирана, России и Турции.
Пройти встреча должна в Тегеране.
Операция в Идлибе, где проживает около трех миллионов человек, вызывает беспокойство международного сообщества.
По мнению президента США, "россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться" - , заключил Дональд Трамп.