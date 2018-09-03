Имя Роналдо на футболке "Вальядолида": легенда бразильского футбола двукратный чемпион мира в составе команды своей страны приобрёл 51% - контрольный пакет акций испанского клуба - за 30 млн евро, возглавив группу инвесторов. Нового руководителя представил генеральный директор "Вальядолида" Карлдос Суарес.
Роналдо купил "Вальядолид"
Роналдо купил "Вальядолид"
41-летний бразилец, двукратный обладатель Золотого мяча, пообещал вывести клуб на новый уровень:
"Новое руководство "Вальядолида" можно охарактеризовать четырьмя словами: конкурентоспособное, прозрачное, революционное и социальное. Именно это будет определять наши действия и поведение. Я постараюсь использовать все свои знания о футболе на благо наших игроков, я постараюсь обеспечить эффективное управление клубом".
В Испании Роналдо играл за "Реал" Мадрид и "Барселону". Он завершил свою карьеру 7 лет тому назад. "Вальядолид", основанный в 1928-ом году, сейчас занимает 16-е место в чемпионате Испании. В 1953 году он выиграл Кубок Испанской королевской федерации футбола, а в 1984 Кубок испанской лиги. Лучший результат в чемпионатах Испании - 4-е место - команда показала в сезоне 1962/63.