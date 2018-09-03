Бельгийский судья отложил на две недели решение относительно экстрадиции рэппера Валтоника, чтобы самому прослушать его песни. Певец и композитор с Майорки отвергает обвинения, предъявленные ему в Испании.
Суд слушает рэппера. Планы евродепутатов
Бельгийский судья отложил на две недели решение относительно экстрадиции рэппера Валтоника, чтобы самому прослушать его песни. Певец и композитор с Майорки отвергает обвинения, предъявленные ему в Испании.
Евроньюс спрашивает депутатов Европарламента о их главных задачах в новом сезоне; о том, кого они хотели бы видеть в руководстве ЕС; кого хотели бы посадить под стражу.