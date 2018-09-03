Израильские фермеры подают в суд на ХАМАС. 50 тысяч подписей переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Живущие на границе с Сектором Газа израильтяне обвиняют палестинских экстремистов в поджогах полей и сельхозтехники с помощью воздушных шаров и воздушных змеев.
Израильские фермеры судятся с ХАМАС
Израильские фермеры судятся с ХАМАС
Истцы подчёркивают, что решили отправиться в Нидерланды после того, как европейские политики обрушились с критикой на Израиль — из-за гибели многих десятков палестинцев, убитых в пограничных столкновениях.
«Когда суд примет это дело к рассмотрению, у нас, израильтян — и фермеров, и других граждан страны — будет возможность высказаться, рассказать, что это мы — жертвы этого конфликта. Наши поля сжигают, нас убивают террористы, и у нас есть право подать иск за военные преступления», — говорит адвокат Ницана Даршан-Лайтнер.
С начала весны палестинцы массово применяют воздушные шары с грузом из взрывчатки или зажигательных веществ. Обычные силы ПВО не в силах перехватить такую цель. Масштабные пожары нанесли колоссальный ущерб сельскому хозяйству.
Израильские ВВС наносят удары по предполагаемым мастерским и пусковым площадкам, а против шаров используются дроны.