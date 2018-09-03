Израильские фермеры судятся с ХАМАС

Израильские фермеры подают в суд на ХАМАС. 50 тысяч подписей переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Живущие на границе с Сектором Газа израильтяне обвиняют палестинских экстремистов в поджогах полей и сельхозтехники с помощью воздушных шаров и воздушных змеев.