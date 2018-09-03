Забастовка греческих паромщиков

Морское сообщение с греческими островами было прервано в понедельник из-за масштабной забастовки, охватившей практические все паромные компании страны - она была объявлена после неудачных переговоров между профсоюзом Всегреческая федерация моряков (PNO) и Ассоциацией операторов пассажирских судов (судовладельцами). Стачка в период высокого туристического сезона затронула около 180 тысяч человек. Попытки властей отменить её ни к чему не привели.

"Мы полетели прошлой ночью в Афины, - говорит этот британский турист, - доехали на автобусе до Пирея, надеясь сесть этим утром на паром. Но ни один из них не вышел из порта! Это как и у нас в Англии, когда там начинаются забастовки поездов".

Профсоюзы требуют повысить зарплату по трудовым соглашениям, напоминая что за последние 8 лет она ни разу не поднималась, несмотря на инфляцию. А судовладельцы ставят себе в заслугу то, что не понизили зарплату во время кризиса.

"Председатель PNO Лефтерис Саридакис говорит: "Мы требуем добавить 80 евро в месяц к средней зарплате греческих моряков. Это означает повышение зарплаты на 5%. Работодатели не уступают и предлагают минимум. При этом нельзя забывать, что греческие моряки работают не полный год, а лишь 5-7 месяцев в году, так что повышение это сокращается наполовину".

Судовладельцы со своей стороны согласились повысить зарплату лишь на 1% с сентября этого года и ещё на 1% - с июня 2019-го, но профсоюзы такое предложение отвергли.

"Это первая забастовка с момента выхода Греции из программы финансовой помощи. Моряки готовы продолжить свои протесты, если их требования не будут удовлетворены", - передает из Пирея корреспондент euronews Михалис Арабаджоглу/