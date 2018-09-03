Роботы - помощники пожарных

Здание в огне. Густой дым. Типичный сценарий для пожарных. Мы находимся в центре подготовки в Германии. Сегодня ученые присоединились к пожарным, чтобы испытать новый тип роботов, способных действовать в экстремальных ситуациях. Оценка рисков в условиях очень слабой видимости - главная задача этого робота, который был разработан в рамках европейского исследовательского проекта, призванного оказать поддержку спасателям.

Пожарные из Дортмунда сотрудничают с группой ученых, специалистов в области искусственного интеллекта и инженерии. Они предоставили для тестирования этому центру подготовки пожарных прототип робота, оснащенный несколькими датчиками.

Эрик Шаффернихт, ученый, Университет Эребру: "Главная инновационная деталь нашего проекта - это, безусловно, камера-радар. Это набор антенн и приемников, которые передают и принимают лучи и пытаются воссоздать на основе этих лучей трехмерное изображение".

До сих пор ни один робот не мог работать в условиях густого дыма или плотной пыли. Цель этого прототипа состоит не только в том, чтобы увидеть, но и почувствовать.

Эрик Шаффернихт, ученый, Университет Эребру: "Нос робота скрыт в этих нескольких открытых коробках в задней части. Это означает, что он также может чувствовать запах. Потому что в сценариях, связанных с пожарами, может всегда произойти что-то, из-за чего в воздухе окажутся опасные химические вещества. И это, конечно, то, о чем хотелось бы знать".

Робот управляется дистанционно через Wi-Fi. В этих экстремальных условиях, обычные детекторы, такие как видеокамеры, становятся неэффективными. Поэтому новая система опирается на сбор различной информации, которая после обработки позволяет получить представление о ситуации, несмотря на отсутствие видимости.

Ахим Лилиенталь, координатор проекта SMOKEBOT: "Система включает в себя информацию о трехмерном изображении внутри здания, о распределении температуры и даже распределении газа в помещении. Это, конечно же, очень важно для пожарных, чтобы они могли войти в это здание с гораздо меньшим риском".

Несмотря на ее сильные стороны, у системы также есть ограничения, особенно в плане скорости вмешательства. Поэтому уже предусмотрены доработки, а также добавление других функций.

Ахим Лилиенталь: "Пока мы можем обсуждать только те сценарии, при которых у нас есть много времени. Своевременность миссии очень важна. Необходимо над этим работать, например, с использованием дронов. Мы также планируем снабдить систему способностью обнаружения людей".

После проведения первых испытаний пожарные отмечают, что этот робот будет полезен при ликвидации пожаров в туннелях или в случае аварий на промышленных площадках, где риски особенно высоки.

Детлев Харриес, заместитель начальника отдела пожарной охраны Дортмунда: "Пожарная разведка с помощью роботов позволяет получить дополнительную информацию, выявить возможные повреждения в крупных промышленных установках, где могут быть опасные вещества. Порой существует много препятствий. Это не только мебель в квартире, это могут быть крупные проломы в потолке или полу, которые могут представлять опасность для пожарных. Эта информация поможет повысить безопасность спасателей".

Пока этот робот не готов к работе в реальных условиях. Но уже в ближайшие годы, благодаря своим сенсорным способностям, несомненно, станет ценным помощником пожарных.