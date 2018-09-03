"200 лет истории уничтожены огнём"

В Рио-де-Жанейро сгорел один из крупнейших в стране Национальный музей Бразилии. Огонь вспыхнул в воскресенье вечером. Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли остановить пламя, которое вскоре охватило всё здание. Уничтожены до 20 миллионов уникальных экспонатов, рассказывающих о древнеегипетской культуре, греко-римском искусстве и, конечно, об истории самой Бразилии.

"Я только что видела часть моей истории, дом, в котором когда-то жил император Педру II, в огне; как в пепел превратилось то, чему нет цены - история моей страны", - не скрывает своего разочарования жительница Рио.

Это невосполнимая потеря и не только для Бразилии, утверждают специалисты.