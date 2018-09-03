"200 лет истории уничтожены огнём"

В Рио-де-Жанейро сгорел один из крупнейших в стране Национальный музей Бразилии. Огонь вспыхнул в воскресенье вечером. Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли остановить пламя, которое вскоре охватило всё здание. Уничтожены до 20 миллионов уникальных экспонатов, рассказывающих о древнеегипетской культуре, греко-римском искусстве и, конечно, об истории самой Бразилии.
"Я только что видела часть моей истории, дом, в котором когда-то жил император Педру II, в огне; как в пепел превратилось то, чему нет цены - история моей страны", - не скрывает своего разочарования жительница Рио.
Это невосполнимая потеря и не только для Бразилии, утверждают специалисты.
"Это самый большой музей национальной истории в Латинской Америке. Ему больше 200 лет, а его коллекциям, по нашим оценкам, в среднем - более 100. Там были предметы, принадлежавшие императорам Бразилии - Педру I и Педру II", - поясняет Кристина Серхо, замдиректора учреждения.
"Это потеря для всего мира. Само здание и то, что находилось внутри, не подлежат восстановлению. Способа вернуть всё это людям попросту не существует", - сетует Серхио Де Азеведо, экс-директор музея.
Национальный музей Бразилии был основан в 1818 году и этим летом праздновал 200-летний юбилей.
Причина пожара пока не установлена. Но в руководстве учреждения уже заявили, что "страна лишилась двухвековой истории" из-за "отсутствия должного внимания и поддержки" со стороны властей. В 2016-ом бюджет музея был сильно урезан. А план преобразования ветшавшего здания так и не был воплощён в жизнь. Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что в музее не работала пожарная сигнализация.