Пожар, произошедший в Национальном музее Бразилии в воскресенье, уничтожил около 20 миллионов хранившихся здесь экспонатов. От здания, бывшего когда-то резиденцией бразильских императоров, остались только стены.
Почти вся коллекция Национального музея Бразилии сгорела
Почти вся коллекция Национального музея Бразилии сгорела
Работавшие здесь исследователи, сотрудники и студенты не могли сдержать слёз, а директор музея призвал власти выделить средства на его восстановление: «Слезами здесь не помочь. Все, кто связан с нашим учреждением, особенно федеральные власти, имеющие необходимые ресурсы, должны помочь национальному музею восстановить свою историю. Мы уже утратили часть коллекции... Нельзя допустить, чтобы Бразилия утратила свою историю».
Основанный 200 лет назад музей располагал одной из крупнейших на континенте коллекций минералов, окаменелостей, древностей Египта и Южной Америки. Здесь также находилась одна из крупнейших библиотек страны, в которой были тысячи редких изданий. По оценке руководства музея, уцелело лишь около 10% экспонатов.
Жители Рио-де-Жанейро, возмущённые произошедшим, собрались здесь на демонстрацию, выкрикивая антиправительственные лозунги. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ.