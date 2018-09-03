Под лозунгом «Нас больше!» несколько немецких музыкальных групп устроили бесплатный концерт в Хемнице. По замыслу организаторов, мероприятие должно быть направлено против экстремизма и ксенофобии в городе, который в последние дни стал свидетелем массовых беспорядков.
Хемниц: «Нас больше!»
Хемниц: «Нас больше!»
По данным властей Хемница, мероприятие посетили около 50 тысяч человек:
«Очень хорошая идея — мы открыто подписываемся, что против произошедшего за последние дни, что нас массы, которые готовы сказать: „Нас больше“!»
«По моему, концерт лучше проводить нейтральнее, за мир, а не против правых, иначе это будет ещё одной провокацией».
В разжигании беспорядков обвинили ультраправых и неонацистов, в том числе специально приехавших в Хемниц из других районов Германии. Причиной выступлений стала гибель жителя Хемница. Обвинение в убийстве предъявлено двум мигрантам — из Ирака и Сирии.
Кампино, лидер панк-группы Die Toten Hosen:
«Необходимо, как мне кажется, понимать, что речь идёт не о борьбе левых и правых, а о том, что каждый порядочный человек, независимо от политической стороны, выступает против ультраправых толп, приносящих насилие».
Выступления не прекращаются в течение уже недели после убийства. Так, в минувшую субботу в различных акциях приняли участие более 11 тысяч человек — включая и манифестации против ультраправых группировок и ксенофобии.