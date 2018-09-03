Хемниц: «Нас больше!»

Под лозунгом «Нас больше!» несколько немецких музыкальных групп устроили бесплатный концерт в Хемнице. По замыслу организаторов, мероприятие должно быть направлено против экстремизма и ксенофобии в городе, который в последние дни стал свидетелем массовых беспорядков.