Жители Рио-де-Жанейро образовали живое кольцо возле здания сгоревшего Национального музея. Полиции, по сообщениям местных СМИ, пришлось даже применить слезоточивый газ, чтобы манифестанты не мешали пожарным и специалистам.
Поиски после пожара
Поиски после пожара
Музей — один крупнейших и старейших в Южной Америке — практически полностью выгорел и частично разрушился в ночь на понедельник.
Регина Дантас, историк:
«Это будто ночной кошмар. Хочется пойти спать, чтобы проснуться, и ничего этого не было».
Пятитонный метеорит Бендего, упавший в Бразилии больше двухсот лет назад — один из немногих уцелевших экспонатов. Потеряно 20 миллионов единиц хранения — от доисторических артефактов до свидетельств современности.
Историки и пожарные надеются спасти хоть что-нибудь из дворца, где некогда жил император Бразилии Педру II.
Роберто Робадей, начальник военно-пожарной службы Рио-де-Жанейро:
«Нам будут помогать работники музея. Процесс будет долгий, так что, кто знает, вдруг удастся найти какой-нибудь фрагмент, что-то имеющее историческую ценность».
Ещё недавно, летом, Национальный музей Бразилии отпраздновал 200-летний юбилей. Причина пожара пока не установлена. В руководстве учреждения заявляют, что «страна лишилась двухвековой истории» из-за отсутствия должной поддержки со стороны властей. В 2016-м году бюджет был сильно урезан. Некоторые СМИ сообщают, что в музее вообще не работала пожарная сигнализация.