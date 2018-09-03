Блэр: "План Мэй - худший из двух зол"

Выбранный Великобританией план "брексита" - худший из возможных, и на голосовании в парламенте его ждёт провал, предостерег бывший глава британского правительства Тони Блэр в эксклюзивном интервью Euronews.

"О чём думает Мэй? Она думает (и, кстати, её намерения - благие) о том, как сделать всё возможное для благополучия страны. Она рассуждает так: мы должны покинуть Евросоюз. Это не самая лучшая идея, но сделать это надо. Что ж, тогда лучше выбрать"мягкий" вариант "брексита". Так мы сможем объяснить тем людям, которые голосовали за выход Великбритании из ЕС, что сделали это с целью защитить экономику страны. В какой-то степени, в этом есть здравый смысл", - утверждает он.

"Но беда в том, что её действия не устроят ни тех, кто выступает за "брексит", ни тех, кто против. То есть выглядит это как разумный компромисс. А на самом деле, это решение - худшее из двух зол. И оно никого не удовлетворит. Потому я не думаю, что его одобрит Палата Общин. Парламент проголосует против".

Блэр занимал пост премьер-министра с 1997 по 2007 год.