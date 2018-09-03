Бельгийский прокурор отложил на две недели решение относительно экстрадиции рэппера Валтоника, чтобы самому прослушать его песни. Певец и композитор с Майорки, настоящие имя которого Хосеп Микель Аренас, появился в понедельник в суде города Гент. Он выразил надежду, что обвинения, предъявленные ему в Испании, в Бельгии не будет приниматься в расчёт.
Суд слушает испанского рэппера
Суд слушает испанского рэппера
«Я доволен тем, что прокурор не стал автоматически обвинять меня в терроризме, - сказал Валтоник. - Но мне жать, что испанское государство произвольно использует понятие «терроризм» для преследования инакомыслия».
Мадрид также обвиняет рэппера в оскорблении испанской королевской семьи и угрозах в адрес политиков. Бельгийский адвокат также считает такие обвинения неуместными:
"Там нет никаких угроз, - сказал Симон Бекерт. - Рэп-музыка - как граффити, их нельзя воспринимать буквально, в них много гиперболы».
Аренас, в частности, высказывал немерение усадить политиков в автобус и взорвать. За всё это его приговорили в Испании к трем с половиной годам тюрьмы. Он вызвался отсидеть два, но в Бельгии.
На улицах Брюсселя рэпера иногда узнают и подбадривают прохожие, желают ему спокойно вернуться на родину.
«Валтоник хочет, чтобы его дело стало прецедентом в борьбе за свободу выражения, - передаёт корреспондент Евроньюс Ана Ласаро. - Поэтому если решение о его экстрадиция будет принято, он будет аппелировать к Суду по правам человека в Страсбурге».