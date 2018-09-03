Суд слушает испанского рэппера

Бельгийский прокурор отложил на две недели решение относительно экстрадиции рэппера Валтоника, чтобы самому прослушать его песни. Певец и композитор с Майорки, настоящие имя которого Хосеп Микель Аренас, появился в понедельник в суде города Гент. Он выразил надежду, что обвинения, предъявленные ему в Испании, в Бельгии не будет приниматься в расчёт.