Десятки тысяч человек (до 200 тысяч, согласно некоторым источникам) пришли в воскресенье к зданию Донецкого государственного академического театра оперы и балета, чтобы проститься с Александром Захарченко.
Донецк проводил Захарченко в последний путь
Донецк проводил Захарченко в последний путь
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики получил смертельное ранение в пятницу в результате взрыва в городском ресторане. Церемония продолжалась более четырех часов. Ранее цветы к месту его гибели возложили депутат Госдумы Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба, руководитель мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Я просто другого такого человека даже, может быть, не знаю, - заявил Бибилов. - Насколько он посвящал себя своей республике, насколько он посвящал себя своему народу... И в принципе, по большому счету, он за свой народ и отдал свою жизнь"...
"Он был, скажем так, гарантом относительного спокойствия, которое было у нас, ну и надеждой на какое-то благополучие", - говорит этот житель Донецка.
После прощания гроб с телом Захарченко разместили на лафете артиллерийского орудия. Траурный кортеж проехал по главной улице города, а затем направился на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе. Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом.
Захарченко покоится рядом с Арсеном Павловым (позывной Моторола) и Михаилом Толстых (позывной Гиви), также погибших в результате взрывов.
В воскресенье генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уголовное дело против погибшего главы ДНР, возбужденное в 2014 году в связи с "созданием террористической организации", закрыто.