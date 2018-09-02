Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Жак Одиар представляет в Венеции свою новую ленту — комедийный вестерн «Братья Сёстры». Сценарий написан вместе с канадцем Патриком Девиттом, автором романа, который получил несколько лет назад несколько престижных премий.
«Братья Сёстры» и женщины-режиссёры
«Братья Сёстры» и женщины-режиссёры
Воспользовавшись тёплым приёмом, оказанным его новой ленте, Одиар высказался в поддержку тех, кто требует большего присутствия женщин-режиссёров на кинофорумах:
«Для меня это вопрос равенства и справедливости. Равенство выражается в количестве, а справедливостью занимается жюри. Это очень просто. И когда мы станем относиться к этому серьёзнее, то сможем избежать искажений вроде 20 к 1. Нет, не надо хлопать, надо действовать».
«Братья Сёстры» стали первым англоязычным фильмом французского режиссёра. Действие чёрной комедии разворачивается во времена «золотой лихорадки» и повествует о наёмных убийцах — тех самых братьях Сёстрах.
В России фильм должен выйти в прокат 11 октября.