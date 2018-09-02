Самые выносливые спортсмены Европы и мира собрались в Альпах — на самом сложном сверхмарафонском маршруте Старого Света.
Супермарафон вокруг Монблана
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Супермарафон вокруг Монблана
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Путь вокруг массива Монблан, по территории Франции, Швейцарии и Италии — длиной 170-километров, с перепадами высот в 9600 метров в сумме. Пешком туристы преодолевают маршрут за неделю — полторы, успевая полюбоваться видами. 2300 спортсменов пробегают дистанцию примерно за сутки.
Победитель супермарафона этого года, 30-летний француз Ксавье Тевенар, финишировал за 20 часов 44 минуты. Для него это уже третий успех.
Среди женщин быстрее всех оказалась итальянка Франческа Канепа — 26 часов 03 минуты.