В столице Сомали Могадишо взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. Есть убитые, их чило будет уточняться. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу мэрии Могадишо, террорист-смертник направил автомобиль в направлении административных зданий. В результате мощного взрыва пострадали несколько зданий, в том числе медресе и мечеть.
Мощный взрыв в Могадишо
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Мощный взрыв в Могадишо
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Гражданская война продолжается в Сомали с конца 1980-х. Исламисты были изгнаны из Могадишо в 2011 г., но они по-прежнему контролируют обширные сельские территории и ведут против правительства, опирающегося на военный контингент Африканского союза, партизанскую борьбу.