"Политика без цензуры" на Euronews

«Политика без цензуры»: Euronews запускает новую программу, посвящённую наиболее болезненным вопросам для Брюсселя и для всей Европы. Острые политические дискуссии, интервью с наиболее влиятельными государственными деятелями, мнения обычных граждан о Брексите, о возвышении популистов, о праве на самоопределение, о свободе слова и о многом другом.

Мы идём туда, где разворачиваются настоящие сражения за европейский дух. Та ли это Европа, которая становится единым союзом и которую мы начинаем воспринимать как сверхдержаву? Или же это Европа, замедлившая ход и превращающаяся в несчастливый союз? Каждый выбирает для себя: кто-то захочет идти дальше, кто-то предпочтёт остановиться.

Первый выпуск шоу «Политика без цензуры» выходит в понедельник в семь вечера по московскому времени. Увидеть его можно будет в англоязычном эфире Euronews и на сайте Euronews.com. В будущем программа будет доступна и на других языках.