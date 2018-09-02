В немецком городе Хемнице продолжаются уличные демонстрации. На центральные площади города выходят люди, протестующие против ксенофобии и уличного насилия. В воскресенье люди пришли к протестантской церкви. Они хотели бы показать, что антииммигрантские настроение не характерны для всех жителей Саксонии.
Хемниц против ксенофобии
Хемниц против ксенофобии
"Нужно выступить против правых. Нам нужно открытое, многоцветное общество. Все вместе мы одержим над ними верх," – говорит одна из участниц воскресного митинга.
Субботние демонстранты приклеили на самую известную городскую достопримечательность, бюст Карла Маркса, плакат со словами: Хемниц ни серый и не коричневый. Но этот плакат, не провисев и часа, был сорван.
На демонстрации антииммигрантских организаций здесь приходит заметно больше людей, чем на акции их оппонентов.
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии: "Именно поэтому я рад, что здесь столько стойких демократов, не боящихся выходить на улицу здесь в Хемнице, чтобы показать, что большинство немцев хочет жить в космополитичной толерантной стране. И что те, кто показывает противоположное отношение в меньшинстве, хотя и очень шумном. Но голоса приличных людей должны становиться громче".
В субботу в демонстрации, организованной "Альтернативой для Германии" и движением ПЕГИДА, приняли участие 8 тысяч человек. Произошли столкновения с полицией, в результате которых 18 человек получили ранения.