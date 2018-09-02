В Секторе Газа болезненно восприняли отказ США от выделения средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. В самой организации говорят о предстоящем сокращении гуманитарных программ, а получатели помощи уверены, что Вашингтон обязан продолжать усиленное финансирование Ближневосточного агентства.
Палестинское будущее без американских денег
Палестинское будущее без американских денег
«Мы все рассчитываем на агентство помощи беженцам, как они могут урезать помощь и обделять нас? А дети, которые ходят в школу, как они теперь будут покупать тетрадки, ручки, рюкзаки, форму? Их родители не могут себе позволить даже карандаши», — возмущается жительница лагеря для беженцев в Аль-Шати.
Госдепартамент США объяснил сокращение финансирования слишком большим количеством нарушений в работе Ближневосточного агентства ООН. В Израиле это решение поддержали и предложили перенаправить средства в другие организации помощи беженцам. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «это пойдёт на пользу, потому что сохранение мечты о возвращении потомков беженцев в Яффу подпитывает этот конфликт».
В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам настаивают, что работают эффективно и помогают урегулированию ситуации в регионе. Организация призывает другие страны увеличить взносы, чтобы компенсировать сокращение финансирования.