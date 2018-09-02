Палестинское будущее без американских денег

В Секторе Газа болезненно восприняли отказ США от выделения средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. В самой организации говорят о предстоящем сокращении гуманитарных программ, а получатели помощи уверены, что Вашингтон обязан продолжать усиленное финансирование Ближневосточного агентства.

«Мы все рассчитываем на агентство помощи беженцам, как они могут урезать помощь и обделять нас? А дети, которые ходят в школу, как они теперь будут покупать тетрадки, ручки, рюкзаки, форму? Их родители не могут себе позволить даже карандаши», — возмущается жительница лагеря для беженцев в Аль-Шати.

Госдепартамент США объяснил сокращение финансирования слишком большим количеством нарушений в работе Ближневосточного агентства ООН. В Израиле это решение поддержали и предложили перенаправить средства в другие организации помощи беженцам. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «это пойдёт на пользу, потому что сохранение мечты о возвращении потомков беженцев в Яффу подпитывает этот конфликт».

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам настаивают, что работают эффективно и помогают урегулированию ситуации в регионе. Организация призывает другие страны увеличить взносы, чтобы компенсировать сокращение финансирования.