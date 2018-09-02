Срочная новость

Срочная новость

Кипр

Старого дайвера глубина не испортит

Сейчас воспроизводится:

Старого дайвера глубина не испортит

Старого дайвера глубина не испортит
@ Copyright :
Reuters
Размер текста Aa Aa

Самый пожилой аквалангист мира свой день рождения отмечает, конечно же, под водой. Британцу Рэю Вулли исполнилось 95 лет.

Праздничное погружение он совершил в компании коллег, большинство из которых втрое моложе ветерана. Когда он родился, аквалангов ещё не существовало.

В этот раз Вулли посетил корпус парома «Зенобия», который потерпел крушение в 1980 году с грузом автомобилей и теперь покоится в сорока метрах на дне. Дайвер побил собственный прошлогодний рекорд — и по глубине, и по длительности.

В виде затонувшей «Зенобии» сделали и праздничный торт.

Рэй занимается дайвингом почти шесть десятилетий. В 1982 году он впервые посетил затонувший корабль. Сейчас он постоянно живёт на Кипре — там гораздо удобнее заниматься любимым делом.

По мнению ветерана, служившего во время войны рад истом, любимое хобби и физические нагрузки — секрет здоровья. 96-летие Рэй Вулли собирается отметить точно так же.