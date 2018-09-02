Самый пожилой аквалангист мира свой день рождения отмечает, конечно же, под водой. Британцу Рэю Вулли исполнилось 95 лет.
Старого дайвера глубина не испортит
Старого дайвера глубина не испортит
Праздничное погружение он совершил в компании коллег, большинство из которых втрое моложе ветерана. Когда он родился, аквалангов ещё не существовало.
В этот раз Вулли посетил корпус парома «Зенобия», который потерпел крушение в 1980 году с грузом автомобилей и теперь покоится в сорока метрах на дне. Дайвер побил собственный прошлогодний рекорд — и по глубине, и по длительности.
В виде затонувшей «Зенобии» сделали и праздничный торт.
Рэй занимается дайвингом почти шесть десятилетий. В 1982 году он впервые посетил затонувший корабль. Сейчас он постоянно живёт на Кипре — там гораздо удобнее заниматься любимым делом.
По мнению ветерана, служившего во время войны рад истом, любимое хобби и физические нагрузки — секрет здоровья. 96-летие Рэй Вулли собирается отметить точно так же.