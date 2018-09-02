Мэй не пойдёт на уступки

Ни уступок, ни нового референдума: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила жёсткую позицию своего кабинета по «брекситу». В авторской статье в газете «Санди телеграф» глава правительства подчеркнула, что не поддастся давлению и не станет пересматривать параметры «развода» и будущих отношений.