Ни уступок, ни нового референдума: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила жёсткую позицию своего кабинета по «брекситу». В авторской статье в газете «Санди телеграф» глава правительства подчеркнула, что не поддастся давлению и не станет пересматривать параметры «развода» и будущих отношений.
Мэй не пойдёт на уступки
Мэй не пойдёт на уступки
А вновь вынести вопрос о «брексите» на общенациональный референдум было бы, по словам Мэй, «тяжким предательством демократии».
Британская «дорожная карта» была согласована в начале июля и получил название «сделки Чекерс» — в честь загородной резиденции Мэй.
Среди противников этого документа внутри страны — экс-министр по вопросам «брексита» Дэвид Дэвис, который считает план серьёзной уступкой Брюсселю:
«Евросоюз сможет влиять и наше промышленное производство, и на сельскохозяйственную продукцию. Что значит „вернуть полномочия себе“? Так просто это не сработает. Мы окажемся в ситуации, когда они будут диктовать свои условия, а мы не сможем возразить. Это очень плохая сделка».
Идею таможенного союза между Евросоюзом и Соединённым Королевством активно поддерживает главный переговорщик ЕС Мишель Барьне. Накануне он заявил, что переговоры необходимо завершить до середины ноября. До этого итоги обсудят лидеры ЕС на саммите 18 октября.