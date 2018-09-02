Акция унионистов в Кишинёве

Несколько сот сторонников объединения Молдавии и Румынии собрались 1 сентября в центре Кишинёва на акцию "Великое собрание столетия". Оно приурочено к столетию присоединения Бессарабии к Румынии. Акции предшествовал трансграничный марш унионистов из румынского города Алба-Юлия в столицу Молдавии.

Юлия Агафьева, участница акции: "Мы хотим воссоединиться с нашей родиной. Долой границы. Никто не спрашивал, хотим ли мы быть оккупированы русскими. Поэтому и мы не должны спрашивать разрешения. Нужно объединиться и всё!"

В акции приняли участие активисты как молдавских, так и румынских унионистских партий. Главное требование собравшихся – принятие парламентом Молдавии декларации о стремление к объединению с Румынией. Декларацию о желании объединения с Молдавией румынский парламент принял в марте этого года.

Организаторы хотели объявить свою акцию бессрочной, но к концу дня ее участники разошлись по домам.

По данным социологических опросов, идею объединения в Молдавии поддерживают около 22% граждан.

Бессарабия, входившая в состав Российской империи с 1812 г., была присоединена к Румынии в 1918 г. после окончания 1-й мировой войны и во время Гражданской войны в России. Советское правительство де-юре не признавало румынский суверенитет над Бессарабией. СССР присоединил Бессарабию в 1940 г., но в 1941-1944 гг. её вновь занимали румынские войска.

Южная часть региона, Буджак, населенная главным образом этническими украинцами, болгарами и русскими, была включена в состав Одесской области Украинской ССР. В то же время районы УССР на левом берегу Днестра были переданы в состав вновь созданной Молдавской ССР. В 1990 г. на этой территории была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика.