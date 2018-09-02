Есть ли выбор без Лулы да Силвы?

Боливия и Куба раскритиковали власти Бразилии за недопуск к выборам бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который отбывает тюремный срок по делу о коррупции. В самой Бразилии тем временем люди расходятся в оценках этого решения Высшего избирательного суда.

«Они поступили правильно, не разрешив ему избираться, потому что если человек, который попал в тюрьму, станет кандидатом, — это будет позором для нашей страны, — объясняет уличный артист Карлос Андраде. — Наша страна уже позор для других страны, которые видят, как мы живём со всем этим воровством». Жительница Бразилиа Катия Мартинс называла решение Высшего избирательного суда «изнасилованием демократии»: «Это олицетворяет всё то, что элиты хотят сделать с Бразилией после переворота 2016 года (когда состоялся импичмент Дилмы Русеф).

«Партия трудящихся» обещает обжаловать решение о кандидатуре Лулы да Силвы, но не исключает, что вместо него выдвинет бывшего мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада. Сейчас он — кандидат в вице-президенты Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва, согласно соцопросам, мог бы стать фаворитом этой президентской гонки. Он приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Сам Лула да Силва называет это дело следствием заговора против левых сил.