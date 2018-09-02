Боливия и Куба раскритиковали власти Бразилии за недопуск к выборам бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который отбывает тюремный срок по делу о коррупции. В самой Бразилии тем временем люди расходятся в оценках этого решения Высшего избирательного суда.
Есть ли выбор без Лулы да Силвы?
Есть ли выбор без Лулы да Силвы?
«Они поступили правильно, не разрешив ему избираться, потому что если человек, который попал в тюрьму, станет кандидатом, — это будет позором для нашей страны, — объясняет уличный артист Карлос Андраде. — Наша страна уже позор для других страны, которые видят, как мы живём со всем этим воровством». Жительница Бразилиа Катия Мартинс называла решение Высшего избирательного суда «изнасилованием демократии»: «Это олицетворяет всё то, что элиты хотят сделать с Бразилией после переворота 2016 года (когда состоялся импичмент Дилмы Русеф).
«Партия трудящихся» обещает обжаловать решение о кандидатуре Лулы да Силвы, но не исключает, что вместо него выдвинет бывшего мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада. Сейчас он — кандидат в вице-президенты Бразилии.
Луис Инасиу Лула да Силва, согласно соцопросам, мог бы стать фаворитом этой президентской гонки. Он приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Сам Лула да Силва называет это дело следствием заговора против левых сил.