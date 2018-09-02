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Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище

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Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище

Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище
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REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
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Москва простилась с Иосифом Кобзоном. Гражданская панихида прошла в Концертном зале имени П. И. Чайковского и продолжалась пять часов. Проститься с легендарным певцом пришли тысячи людей.

– Кобзон – наш. Он с нами был каждый день.

– Воспитаны мы на его творчестве, на его песнях.

– Ушла глыба. Скорбим, помним.

– Мы потеряли не только певца, а как мне кажется действительно друга.

В церемонии прощания с артистом, который умер в возрасте 80 лет, приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. По предложению сына певца панихида завершилась аплодисментами собравшихся.

Церемония погребения была проведена по иудейским традициям – сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву "Кадиш". Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище, рядом с матерью.