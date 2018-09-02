Москва простилась с Иосифом Кобзоном. Гражданская панихида прошла в Концертном зале имени П. И. Чайковского и продолжалась пять часов. Проститься с легендарным певцом пришли тысячи людей.
Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище
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Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище
@ Copyright :REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
– Кобзон – наш. Он с нами был каждый день.
– Воспитаны мы на его творчестве, на его песнях.
– Ушла глыба. Скорбим, помним.
– Мы потеряли не только певца, как мне кажется действительно друга.
В церемонии прощания с артистом, который умер в возрасте 80 лет, приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. По предложению сына певца панихида завершилась аплодисментами собравшихся.
Церемония погребения была проведена по иудейским традициям – сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву "Кадиш". Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище, рядом с матерью.