Коммунисты протестуют против пенсионной реформы

В России прошла серия акций протеста против пенсионной реформы. На митинге КПРФ в центре Москвы, по оценкам полиции и наблюдателей, собрались до семи тысяч человек. Организаторы акции грозили правящей партии репутационными потерями в случае повышения пенсионного возраста. «Сегодня нет доверия к этой власти и "Единой России", но это доверие резко будет подорвано, если не выполнят те установки, которые обещал Путин в своём послании, ввести страну в пятёрку самых энергичных. Это доверие ещё больше будет подорвано, если пропихнут эту пенсионную реформу, от которой ни одному пенсионеру и молодому человеку не будет лучше», — заявлял председатель КПРФ Геннадий Зюганов.