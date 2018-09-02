Крупнейшая в Европе толкучка "оккупировала" Лилль

К радости любителей антиквариата - и просто раздобытого по смешной цене старья - самая большая в Европе Лилльская толкучка снова раскинулась в первые выходные сентября на берегах канала Дёль. В этом году свои товары на площади в 100 километров разложили шесть с половиной тысяч любителей удачной сделки. Приобрести нужный и ненужный хлам по выгодной цене в Лилль съехались 2 миллиона человек.