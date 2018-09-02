К радости любителей антиквариата - и просто раздобытого по смешной цене старья - самая большая в Европе Лилльская толкучка снова раскинулась в первые выходные сентября на берегах канала Дёль. В этом году свои товары на площади в 100 километров разложили шесть с половиной тысяч любителей удачной сделки. Приобрести нужный и ненужный хлам по выгодной цене в Лилль съехались 2 миллиона человек.
Крупнейшая в Европе толкучка "оккупировала" Лилль
Крупнейшая в Европе толкучка "оккупировала" Лилль
"Я приехала из ЮАР, там я держу антикварную лавку, - говорит эта жительница Кейптауна. - Сначала мы узнали об этой толкучке в интернете и решили приехать посмотреть. В прошлом году мы затоварились весьма ценными экспонатами, так что в этом году решили повторить путешествие!"
Отмененная в 2016-м в связи с террористической угрозой, толкучка возобновила работу в прошлом году при повышенных мерах безопасности: 3 тысячи полицейских, жандармов и военнослужащих, облет набережных канала на вертолетах и выборочный контроль гостей и жителей города.
"Люди довольны, что наша толкучка возродилась, - говорит Стефани, завсегдатай Лилльской барахолки. - Что касается безопасности, то в этом году все в порядке, с точки зрения организации - тоже не к чему придраться, одним словом - все отлично!"
С еще одним атрибутом Лилльской толкучки - жареными мидиями с картошкой фри - тоже проблем не было.