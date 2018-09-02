Второй из двух запланированных на эти выходные концертов ирландской группы U2 в Берлине был прерван в субботу после того, как Боно потерял голос.

Тысячам собравшихся на площадке Mercedes-Benz Arena зрителям пришлось разойтись и удовольствоваться обещанием получить билет на представление в другой день. "Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить, - говорится в коммюнике, опубликованном группой на ее сайте. - Боно был в отличной форме перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос".

Причина случившегося пока не известна, Боно проводит консультации с врачами. Поклонники группы опубликовали видео, на котором музыкант заверяет публику, что "не курил" перед концертом" и "не знает, что делать". Затем он просит выключить дым-машины.

Ближайшие концерты - в рамках нового европейского тура U2 eXPERIENCE + iNNOCENCE - намечены на 4 и 5 сентября в Кельне, вслед за тем группа должна отправиться в Париж. Информации о том, состоятся ли они, пока не поступало.