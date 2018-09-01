Командование международной коалиции во главе с Саудовской Аравией признало ошибкой авиаудар по школьному автобусу в Йемене 9 августа. Представитель группы, которая расследовала обстоятельства бомбардировки в провинции Саада, Мансур аль-Мансур призвал наказать виновных и обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим.
Убийство детей в Йемене признали ошибкой
Убийство детей в Йемене признали ошибкой
Жертвами бомбардировки стал 51 человек, в том числе 40 детей, — это данные «Красного креста». После первых сообщений о гибели мирных жителей представители аравийской коалиции настаивали, что нанесли удар по легитимным целям в ответ на ракетный обстрел со стороны хоуситов. Впоследствии появились многочисленные свидетельства о том, что бомбардировке подвергся оживлённый рынок в момент, когда там проезжал автобус с детьми.
Провести качественное и прозрачное расследование обстоятельств авианалёта требовал Совбез ООН. На днях эксперты Организации объединённых наций признали, что все стороны конфликта в Йемене проводят операции, которые могут быть признаны военными преступлениями.