Лихорадка Западного Нила в Европе

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о необычном росте числа заразившихся лихорадкой Западного Нила в ЕС и соседних странах. Сезон распространения вируса ещё в самом разгаре — он должен завершиться в октябре, а между тем уже более чем в три раза превышены показатели заболеваемости за весь прошлый год.

Больше всего зарегистрированных случаев заражения в Италии — там диагноз «лихорадка Западного Нила» с начала лета поставили более 300 раз. В Греции самый большой процент больных от общего населения страны, а в Сербии зафиксировано больше всего летальных случаев: в этой стране от лихорадки Западного Нила погиб 21 человек - это треть от общего числа жертв в европейском регионе.