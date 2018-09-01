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Лихорадка Западного Нила в Европе

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Лихорадка Западного Нила в Европе

Лихорадка Западного Нила в Европе
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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о необычном росте числа заразившихся лихорадкой Западного Нила в ЕС и соседних странах. Сезон распространения вируса ещё в самом разгаре — он должен завершиться в октябре, а между тем уже более чем в три раза превышены показатели заболеваемости за весь прошлый год.

Больше всего зарегистрированных случаев заражения в Италии — там диагноз «лихорадка Западного Нила» с начала лета поставили более 300 раз. В Греции самый большой процент больных от общего населения страны, а в Сербии зафиксировано больше всего летальных случаев: в этой стране от лихорадки Западного Нила погиб 21 человек - это треть от общего числа жертв в европейском регионе.

Помимо Италии, Греции и Сербии в списках пострадавших стран оказались Румыния, Венгрия, Австрия, Франция и Косово. Сезон распространения вируса связан с активностью комаров и клещей, — основных переносчиков заболевания. Чаще всего лихорадка Западного Нила проходит почти без симптомов, так что реальное число больных может значительно превышать собранные данные. В ряде случаев заражение ведёт к менингиту, поражению нервной системы и смерти.