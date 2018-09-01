На венецианском кинофестивале прошёл премьерный показ итало-американского фильма ужасов "Суспирия". Это римейк культового фильма 1977 г. режиссёра Дарио Ардженто. На этот фильм поставил другой итальянец – Лука Гуаданьино.
Кто играет доктора Клемперера?
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Кто играет доктора Клемперера?
В фильме снялись Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Миа Гот, Джессика Харпер, а также неизвестный ранее актёр Лутц Эберсдорф. Некоторые журналисты приняли его за Тильду Суинтон в гриме. Актриса отмела это предположение: "Какие две роли? Я играю мадам Блан. Можно увидеть и в титрах и на афишах, что д-ра Клемперера играет Лутц Эберсдорф, чье сообщение я только что зачитала".