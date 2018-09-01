Футбольный дебют Усэйна Болта

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт провёл первый матч в профессиональном футболе, сыграв за австралийскую команду "Сентрал Кост Мэринерс". В товарищеском матче на своём поле в городе Госфорд в штате Новый Южный Уэльс его команда одержала победу со счётом 6:1. Болт вышел на поле на поле на 71-й минуте, но результативными действиями не отличился.

Усэйн Болт: "Я немного волновался. Но как только вышел на поле, волнение ушло. Я хотел бы, конечно, чаще бить по мячу, но пока я еще не в лучшей форме. Мне нужно много работать, разгоняться. Я с нетерпением жду начала нового сезона".

Болт, которого нередко называю величайшим спринтером в истории, рассчитывает получить профессиональный контракт в "Маринерс". Его приход в команду, которая закончила прошлый сезон в самом низу турнирной таблицы, привлёк к ней особое внимание прессы и болельщиков.