Франция, США, Италия и Великобритания осудили участников вооружённого противостояния в Ливии. Поводом для совместного заявления стали сообщения о боях в Триполи между отрядами, которые формально подчиняются правительству национального согласия Фаиза Сараджа. В документе сказано, что в случае продолжения противостояния четвёрка будет добиваться наказания всех виновных в эскалации насилия.
Бои в Триполи спровоцировали международное осуждение
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Бои в Триполи спровоцировали международное осуждение
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Как отмечает ТАСС, бои в Триполи не стихают с 26 августа, даже несмотря на перемирие, которое объявило правительство. Участники конфликта используют в городе тяжелую артиллерию и крупнокалиберные пулемёты, счёт убитым идёт на десятки, более сотни ранены. Из-за столкновений на двое суток закрыт военный аэродром Митинга, который в последние годы служил международный аэропортом ливийской столицы.