В Аазазе взлетел на воздух автомобиль

От одного до трех человек, по разным данным, погибли и несколько десятков получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в городе Аазаз в северной сирийской провинции Алеппо. Как свидетельствует видео, выложенное в соцсетях Хамзой Думани и проверенное агентством Reuters, заминированный автомобиль взлетел на воздух. Ни одна из действующих в Сирии террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. Обозреватели отмечают, что Аазаз находится в 10 километрах от турецко-сирийской границы, и Анкара поддерживала местные повстанческие группировки с начала конфликта. Со своей тороны Дамаск мобилизовал силы для наступления на также удерживаемый повстанцами прилегающий район в провинции Идлиб. Это, предупреждают гуманитарные организации, может спровоцировать новый поток перемещенных лиц.