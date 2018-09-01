Южное следственное управление на транспорте СКР выясняет причины и обстоятельства инцидента с самолётом авиакомпании "ЮТэйр" в Сочи. Боинг 737, прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло и произошло возгорание левого двигателя.
Неудачная посадка в Сочи
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Неудачная посадка в Сочи
Экипаж и пассажиры были эвакуированы. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Всего на борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.
У работника аэропорта Владимира Бегияна, принимавшего участие в спасательной операции, не выдержало сердце и он скоропостижно скончался.
Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия и ошибки в работе наземных служб.