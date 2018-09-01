Неудачная посадка в Сочи

Южное следственное управление на транспорте СКР выясняет причины и обстоятельства инцидента с самолётом авиакомпании "ЮТэйр" в Сочи. Боинг 737, прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло и произошло возгорание левого двигателя.